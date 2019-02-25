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Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

Elazığ’da otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü, 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı Otogar Kavşağı’nda meydana geldi.

Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Elazığ’da otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 23 DD 334 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan 23 HE 084 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kapalı kaldı. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra yol trafiğe tekrar açıldı.

Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

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