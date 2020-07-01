HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otobüste büyük panik! Ateşi ölçülünce ortaya çıktı

Otobüste büyük panik! Ateşi ölçülünce ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 17:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, polisin durdurduğu otobüste yaptığı kontrolde, ateşi 39.5 derece çıkan yolcu, koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. Dezenfeksiyon işlemi yapılıp, yolcuların bilgileri alındıktan sonra otobüsün hareket etmesine izin verildi.

Otobüste büyük panik! Ateşi ölçülünce ortaya çıktı

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Çanakkale- Sakarya seferini yapan otobüsü kontrol noktasında durdurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların ateşleri ölçüldü. Otobüste 24 numaralı koltukta bulunan Serhat T.'nin ateşi, yapılan ölçümlerde 39.5 ve 39.3 çıktı.

ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI VE KUSMA BELİRTİLERİ DE VAR

Yapılan görüşmede Serhat T., şikayetlerinin öksürük, nefes darlığı ve kusma olduğunu söyledi. Bunun üzerine Serhat T., otobüsten indirilerek, izole edildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Serhat T.'yi koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürdü.

Otobüsten indirilen yolcuların, filyasyon çalışması kapsamında bilgileri alınırken, durum hakkında bilgi verildi. Otobüs ve polis noktası ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Personelin ve yolcuların bilgilerinin alınmasının ardından yolcular, araca binerek Sakarya'ya gitti. Hastaneye yatırılan Serhat T.'ye ise test yapıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
Çocuğa cinsel istismardan hükümlü firari yakalandıÇocuğa cinsel istismardan hükümlü firari yakalandı
Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak? Aile Hekimliği başvuruları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

İlginizi Çekebilir

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

Özel araçta maske takma zorunluluğu var mı?

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Diğer Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır? Tatile gidebilir mi?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır?

Çocuğa cinsel istismardan hükümlü firari yakalandı

Çocuğa cinsel istismardan hükümlü firari yakalandı

Tunceli'de 29 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

29 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Dark'ı bitirmeden Netflix'i kapatırsan gücenirim

Erdoğan'ın 'sosyal medya' açıklamasına Akşener'den yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması

Fahrettin Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.