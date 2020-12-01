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Otobüste HES kodu tartışması! 'Eve nasıl gideceğim?'

01.12.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Otobüste HES kodu tartışması! 'Eve nasıl gideceğim?'

İzmit’te toplu taşıma kartına HES kodunu tanımlamayan Mehmet Yanduman (68), bindiği otobüste sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmedi. İçerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleten otobüs şoförü ise polis çağırdı. Gelen polislere 'Burada mahsur kaldım' diyen Yanduman, polis ekiplerince ulaşım kartına HES kodu tanımlanabilmesi için Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.

İzmit-Körfez seferini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü, saat 13.00 sıralarında yolcu almak için İzmit Halkevi otobüs durağına yanaştı. Burada otobüse binen Mehmet Yanduman, ulaşım kartına HES kodu tanımlamadığı gerekçiyle sürücü tarafından uyarılarak indirilmek istendi. Yanduman inmek istemeyince halk otobüsü şoförü, içerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleterek polis çağırdı. Gelen ekipler yaptıkları görüşmenin ardından Yanduman'ı ikna ederek otobüsten indirdi. Yanduman daha sonra polisler tarafından ulaşım kartına HES kodu tanımlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.

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Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle saat 13.00’ten sonra dışarıda olmaması gerektiğini ve ulaşım kartına HES kodu tanımlı olmadığı gerekçesiyle otobüse binemediği için geç kaldığını belirten Yanduman, “Bu nasıl bir şey anlamadım burada mahsur kaldım. Derince’de oturuyorum, kurallara da uyan bir insanım ama şu an otobüse binemiyorum nasıl olacak şimdi. Otobüse binince kartım geçersiz sayıldı. Ben şu an nasıl gideceğim eve? Dişçiye geldim, 12.55’te otobüse bindim, kartım geçersiz diye evime gidemedim” dedi.

DHA

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