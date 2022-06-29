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Otobüste iğrenç taciz! Annesi fark etti, iki yaşındaki çocuğa...

29.06.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'den otobüsle Trabzon'a gelen kadın, muavinin iki yaşındaki çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla kocasını aradı. Otogara gelen baba, muavini darbetti. Gözaltına alınan muavin tutuklandı.

Otobüste iğrenç taciz! Annesi fark etti, iki yaşındaki çocuğa...

Alınan bilgiye göre, Rize'den otobüsle Trabzon'a gelen kadın, muavinin çocuğuna tacizde bulunduğunu fark ederek durumu telefonla eşine bildirdi. Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen kadının eşi, muavin F.Y'yi (29) darbetti.

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan F.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE TACİZDEN YARGILANMIŞ

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının daha önce de taciz suçundan yargılandığı öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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