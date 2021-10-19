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Otobüste korku dolu anlar! Şoför, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

19.10.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü şoförü fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesinde halk otobüsüne binen adam, ücret vermek istediği sırada fenalaştı. Şoförün durumu fark etmesi sonrası, hemen otobüsü sağa çekti. Yolcuların da kısa süreli panik yaşadığı olayda, şoför Saffet Yener en yakın hastaneye giderek fenalaşan adamı yetiştirdi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüse binen adamın parayı uzatırken önce parayı düşürdüğü daha sonra yere yığıldığı görülüyor. Yolcuların otobüs şoförü ile konuştuktan sonra hastaneye gitmesi için konuşmaları duyulurken, şoförün de başka bir yolcu almadan direk hastane aciline sürdüğü görülüyor.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

5 senedir halk otobüsünde şoförlük yaptığını belirten Saffet Yener (38) olayı anlattı. Yener açıklamasında, “Yolcumuz pastanenin karşısından bindi. Bana ücret uzattı, parayı düşürdü bir anda yığıldı kaldı. Ben de direk özel hastaneye sürmek istedim ama yolculardan birisi diğer özel hastanenin yakın olduğunu söyledikten sonra geri gelerek bir anda sürdüm arabayı. Yaşlı amcanın şu anda akıbetinden haberim yok ama vatandaşlık görevimizi yaptık orada. Bir anda kalbini tuttu, amca iyi misin derken yolculardan birisi tuttu onu, ben de direk hastaneye sürdüm. İlk defa başıma geldi, bir anda ben de panikledim. Bu tarz olay ilk defa başıma geliyor” ifadelerini kullandı.

Fenalaşan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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