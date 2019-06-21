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Otobüste unutulan 13 bin lirayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 15:15 | Son Güncelleme

Otobüste unutulan 13 bin lirayı sahibine teslim etti

Aydın'da şehir içi halk otobüsünde unutulan 13 bin lira şoför tarafından sahibine teslim edildi.

Nazilli-İsabeyli arasında çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi halk otobüsünün şoförü Ayhan Çimenoğlu, araçtan inen yolcu Hüseyin Gökdağ'a (73) "çantasını unuttuğu" uyarısı yaptı.

Unutkanlık sorunu bulunan Gökdağ ise "çantanın kendisine ait olmadığını" söyleyip araçtan indi.

Durumu AYULAŞ İdari İşler Birimine aktaran Çimenoğlu, çantayı buraya bıraktı. Gökdağ, daha sonra çantayı unuttuğunu hatırlayınca kurum yetkililerine ulaştı.

Yetkililer, içinde 13 bin lira ve bazı özel eşyaların bulunduğu çantayı Gökdağ'a teslim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Çimenoğlu, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Fransa'dan tatil için Nazilli'ye geldiği öğrenilen Gökdağ da duyarlı insanlar bulunmasının sevindirici olduğunu belirterek otobüs şoförüne teşekkür etti.

AYULAŞ İdari İşler Sorumlusu Ali Rıza Büke de şoförün örnek davranışından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından tam altınla ödüllendirildiğini kaydetti.

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13 bin çanta OTOBÜS şoför yolcu

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