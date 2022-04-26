Otobüste ve metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı? Metrolarda maske takmaya devam edilecek mi?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşti. Toplu taşıma, uçak, otobüs ve okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı, sorusu Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısından sonra gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin beklediği koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı. Okul ve toplu taşıma gibi kapalı alanlarda maske uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı mı sorusunun yanıtı 26 Nisan Salı günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısında netlik kazandı. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Alınan kararlar şöyle;
UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER
MASKE KULLANIMI
Açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.
HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ
PCR TESTİ
SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI
Sağlık Bakanlığının ilgi (b) yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;
Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır.
Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.
12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.
Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.
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