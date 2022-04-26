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Otobüste ve metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı? Metrolarda maske takmaya devam edilecek mi?

26.04.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske yasağı gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Bilim Kurulu toplantısından sonra vatandaşlar, Otobüste, metrobüste ve metroda maske zorunluluğu kalktı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Günlerdir beklenen Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda milyonları ilgilendiren pek çok konu görüşüldü. Toplu taşıma otobüs, metro ve metrobüste maske yasağı kalktı mı araştırılmaya başlandı. İşte otobüs, metro ve metrobüste maske yasağı kalktı mı sorusunun ayrıntılı cevapları!

Otobüste ve metrobüste maske zorunluluğu kalktı mı? Metrolarda maske takmaya devam edilecek mi?

Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşti. Toplu taşıma, uçak, otobüs ve okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı, sorusu Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısından sonra gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin beklediği koronavirüsle mücadelede yeni dönemin detaylarını açıkladı. Okul ve toplu taşıma gibi kapalı alanlarda maske uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

OTOBÜS, METROBÜS, UÇAK VE METRODA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Toplu taşımalarda maske zorunluluğu kalktı mı sorusunun yanıtı 26 Nisan Salı günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısında netlik kazandı. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyeleri Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Alınan kararlar şöyle;

UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER

  • Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR testsonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.

MASKE KULLANIMI

  • Açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır.

  • Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, Sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir.

HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ

  • Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

PCR TESTİ

  • Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazıistenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir.

SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI

Sağlık Bakanlığının ilgi (b) yazısı doğrultusunda 03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir;

  • Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacaktır.

  • Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmeyecektir.

  • 12 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulacaktır.

  • Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

  • Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri saklıdır.

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