Otobüsün kamerası saniye saniye kaydetti! Korkunç kaza... Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Feci kaza, saat 18.25 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. Oğuzhan Ekiz yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen H.D.’nin kullandığı belediye otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ekiz ve beraber yolculuk yaptığı arkadaşı B.O. yola savruldu.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Oğuzhan Ekiz’in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. B.O. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiz’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı, belediye otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)





