Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Özgür Kanal idaresindeki 22 RT 599 plakalı otomobil, İzmit istikameti Sucuali Sapağı Hatipler ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Kanal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün yaralanan eşi Ayşegül ile oğulları Baran ve Hasan Kanal ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özgür Kanal'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ayşegül Kanal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, oğullarının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

