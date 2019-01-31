HABER

Otomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 07:59 | Son Güncelleme

ADANA'da kontrolden çıkıp, bariyerleri yıktıktan sonra bir iş yerinin kepengine çarpan otomobildeki Gökçe Nur T.

Otomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kontrolden çıkıp, bariyerleri yıktıktan sonra bir iş yerinin kepengine çarpan otomobildeki Gökçe Nur T. (18) ile Gülseren Ç. (30), ağır yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Gülseren Ç. yönetimindeki 33 BPN 90 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırımdaki demir bariyere yıkarak, bir iş yerinin kepengine çarptı. Kazada, sürücü Gülseren Ç. ve yanındaki Gökçe Nur T. ağır yaralandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralıOtomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralıOtomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralıOtomobil, bariyeri yıkıp, iş yerine çarptı: 2 yaralı

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Barda genç kadını öldürüp, intihar ettiBarda genç kadını öldürüp, intihar etti
Otomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 kadın yaralıOtomobil tamirhaneye çarpıp hurdaya döndü: 2 kadın yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İstanbul'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Tansiyonu arttıracak hamle: Savaş gemilerini göndermeye hazırız

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.