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Otomobil çarpan Rus turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tali yolda yürürken otomobilin çarptığı Rus turist Ilya Shepelev (31), yaşamını yitirdi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tali yolda yürürken otomobilin çarptığı Rus turist Ilya Shepelev (31), yaşamını yitirdi.
Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında D-400 karayolu Noterler Tatil Sitesi'nin önünde meydana geldi. Manavgat'ın Çenger Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus Ilya Shepelev tali yolda yürürken Mehmet A. yönetimindeki 07 JR 278 plakalı otomobil çarptı. Kazada, başına darbe alan Rus turist olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ilya Shepelev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sürücü Mehmet A. kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı

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