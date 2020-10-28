HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil dolandırıcılarının yöntemi pes dedirtti

Otomobil dolandırıcılarının yöntemi pes dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 18:07 | Son Güncelleme

İzmir’de, otomobilini internet siteleri üzerinden satışa sunan 30’u aşkın kişiyi aynı yöntemlerle dolandırdıkları iddia edilen ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Otomobil dolandırıcılarının yöntemi pes dedirtti

İzmir’de, otomobilini internet siteleri üzerinden satışa sunan 30’u aşkın kişiyi aynı yöntemlerle dolandırdıkları iddia edilen ve polisin operasyonuyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Dolandırıcıların yöntemi ise ‘pes’ dedirtti.
Dolandırıcılık olayı, Menemen ilçesinde yaşandı. İddialara göre, otomobilini internet siteleri üzerinden satışa sunan vatandaşlara ulaşan dolandırıcılar, bölgenin köklü bir ailesi olduklarını, hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek 30’a aşkın kişiyle farklı zamanlarda buluşma ayarladı. Restoranda yedikleri yemek sırasında sözde pazarlık yapan dolandırıcılar, bir miktarda kaparo vererek kişilerin güvenini kazandı ve kalan paranın hayvanların kesim işleminden sonra noterde verileceğini söyledi.

Akıl almaz tuzak
Daha sonrada notere giden dolandırıcılar, sözde pazarlık yaptığı ve bir miktar kaparo verdiği araç sahiplerini, "hayvanların kesimi için bekledikleri parayı alamadıkları" yalanıyla tuzağa düşürdü. Senet teklifinde bulunarak vatandaşları dolandıran kişiler, bu şekilde 30’u aşkın kişiyi kandırdı ve araçların satışlarını noterde üzerine yaptı.
Kendilerinin evlerine bırakılmasının ardından telefonların kapanması üzerine durumdan şüphelenen çok sayıda vatandaş ise polise başvurdu. Harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, dolandırıcıların tek tek izini tespit etti. Operasyon yapan polis ekipleri; G.E., C.E., Y.Ş., Z.A. ve sorumlu olarak Mesut B.’yi gözaltına aldı. 5 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobil dolandırıcılarının yöntemi pes dedirtti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Dışişleri Bakanlığı: Bu alçakça eylemi kınıyoruzDışişleri Bakanlığı: Bu alçakça eylemi kınıyoruz
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 12,1'e yükseltti
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Annesini paylaştı! Olay olan paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında flaş açıklamalar
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Çorum'da feci kaza: 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
Feci kaza: 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de korkunç olay! Karı-koca yarım saat arayla bıçaklandı
Kocaeli'de korkunç olay! Karı-koca yarım saat arayla bıçaklandı
THY'den 29 Ekim için anlamlı video
THY'den 29 Ekim için anlamlı video
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: Beyrut Büyükelçiliği önündeki alçakça eylemi kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Bu alçakça eylemi kınıyoruz
Bakan Akar: Charlie Hebdo'nun yaptığı terörün mizah halidir
Akar'dan Charlie Hebdo tepkisi!
İskenderun'dan korkunç görüntü! Hortuma kapılan otomobilin sürücüsünün beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.