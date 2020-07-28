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Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 00:31 | Son Güncelleme

Kayseri'de, otomobil ile çarpışan motosikletteki Mehmet Güvenilir (34) ve Saadet Kursak (31) hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Kaza, akşam saatlerinde Kayseri- Sivas karayolunun 8'inci kilometresi Yeşilyurt kavşağında meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Memduh Murat O. yönetimindeki otomobil, kavşakta plakası olmayan Mehmet Güvenilir'in kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Mehmet Güvenilir ve arkasındaki Saadet Kursak olay yerinde hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen motosiklet ise kazanın yaşandığı yerden 100 metre ileride bulundu. Otomobil sürücüsü Memduh Murat O. gözaltına alınırken, kaza nedeniyle Kayseri- Sivas karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Polis ve jandarmanın çalışmasının ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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