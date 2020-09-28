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Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 00:36 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki Fehmi Kaymak (78) hayatını kaybetti, eşi Mevlüde Kaymak (70) ağır yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki çifti ölüm ayırdı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bursa- Yalova karayolu üzeri terminal kavşağında meydana geldi.

Fehmi Kaymak ve eşi Mevlüde Kaymak, kendilerine ait tarlada gün boyu çalıştıktan sonra dönüş yoluna geçti. Fehmi Kaymak yönetimindeki motosiklete, iddiaya göre Burak Y.'nin (28) kullandığı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı çift, yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaşlı çift, önce Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, ardından da Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan yaşlı çift, hastanede tedaviye alındı. Fehmi Kaymak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Eşi Mevlüde Kaymak’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Burak Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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