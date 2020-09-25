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Otomobil ile çarpışan motosikletteki çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:58 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Anamur ilçesi D-400 karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı, muzlu kavşakta meydana geldi.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki çocuk öldü

Mersin’in Anamur ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Anamur ilçesi D-400 karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı, muzlu kavşakta meydana geldi. Sercan Arpa, 33 L 4634 plakalı motosikleti ile D-400 karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halindeyken muzlu kavşağa geldiğinde Ulaş Özçelik idaresindeki 33 TK 500 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sercan Arpa’nın arkasında bulunan kardeşi Hacı Abdullah Arpa, savrularak yere düştü. Ağır yaralanan Arpa, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Çocuğun cenazesi, Bozyazı Çopurlu Mahallesi’ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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