Otomobil ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı!

Kaza, saat 17.30 sıralarında Dikmen Caddesi üzerinden meydana geldi. Y.E.B. (26) kontrolündeki 06 BC 6656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek, Kızılay-Ayrancı hattında çalışan Mustafa Akdağ (42) idaresindeki 06 J 1845 minibüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücü Y.E.B. hayatını kaybederken minibüs şoförü Akdoğan ve 13 yolcu yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla yolcu minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Dikmen Caddesi çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

