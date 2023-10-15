HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otomobil ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı!

Otomobil ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı!

15.10.2023 20:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, otomobil sürücüsü hakimiyetini kaybedince yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Otomobil ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı!

Kaza, saat 17.30 sıralarında Dikmen Caddesi üzerinden meydana geldi. Y.E.B. (26) kontrolündeki 06 BC 6656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçerek, Kızılay-Ayrancı hattında çalışan Mustafa Akdağ (42) idaresindeki 06 J 1845 minibüse çarptı.

ankarada-otomobil-ile-minibus-carpisti-1-olu-14-yarali_4282_dhaphoto4

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücü Y.E.B. hayatını kaybederken minibüs şoförü Akdoğan ve 13 yolcu yaralandı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla yolcu minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Dikmen Caddesi çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD talep etti! Bakan Fidan'dan kritik görüşmeABD talep etti! Bakan Fidan'dan kritik görüşme
Düzce'de az önce deprem oldu! Büyüklüğü...Düzce'de az önce deprem oldu! Büyüklüğü...
Aliyev: Terörle mücadele operasyonunu unutmasınlarAliyev: Terörle mücadele operasyonunu unutmasınlar
Anahtar Kelimeler:
Çankaya Ankara Minibüs kaza yolcu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Gözyaşları içinde dünyaya seslendi! "Ben de diğer tüm çocuklar gibi bir çocuğum"

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.