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  4. Otomobil kahvehane önünde oturanların arasında daldı: 11 yaralı

Otomobil kahvehane önünde oturanların arasında daldı: 11 yaralı

12.07.2024 00:17
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kahvehanenin önünde oturanların arasına daldı. Kazada 11 kişi yaralandı.

Otomobil kahvehane önünde oturanların arasında daldı: 11 yaralı

Kaza, Çınarlı Mahallesi'ndeki Tepe Değirmenleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki otomobil yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak kahvenin önünde oturanların arasına daldı. Otomobilin kahvenin önündeki vatandaşlara çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık görevlileri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ kaza
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