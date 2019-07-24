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Otomobil kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 20:23 | Son Güncelleme

Aksaray’da kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aksaray’da kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 45. kilometresi Sultanhanı ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer Y. (28) idaresindeki 38 TV 384 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan A.K. (15) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kaza sonrası otomobil yoldan çıkarak yol kenarında bulunan müstakil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan T.Y. (25), motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi M.K. (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, motosikletteki 2 kardeşin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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