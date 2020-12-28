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Otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir?

28.12.2020 14:17 | Son Güncelleme:
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Otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir?

Otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir? Belki de en çok merak edilen konulardan biri olmuştur bu yıllarca. Lastiğin üzerindeki bir çok numara ve semboller, o lastik hakkında bize bir çok bilgi verir. Peki lastik üzerindeki işaretler ne anlama gelir? İşte tüm detaylar.

Bir lastik aldığınızda üzerinde birden fazla numara ve amblem görebilirsiniz. Aslında birçoğu o lastik hakkında bilgi sahibi olmamız içindir. Çoğumuz aslında bu sembol ve numaraları günlük hayatımızda kullanıyoruz. Peki, otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir? Lastik üzerindeki rakamlar neyi ifade eder? Bir lastiğin özelliklerini üzerindeki sembollerden anlayabilir miyiz? İşte tüm detaylar..

Otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir

LASTİĞİN KATMANLARI VAR MIDIR?

Her lastikte katmanlar farklı olabilir. Ancak standart bir lastiği ele aldığımızda katmanlar hemen hemen aynıdır. Standart bir lastik 4 ana gruptan oluşur. Bunlar şöyle sıralanır:

• Sırt
• Omuz
• Yanak
• Topuk

İşte bu ana grupların altında yer alan katmanlar bulunmaktadır. Bu katmanları şimdi tek tek sizler için inceleyelim.
Su atma kanalları: Su atma kanalları bir lastiğin en önemli noktalarından olmaktadır. Çünkü bu kanallar sayesinde yüzde yer alan suların tahliyesi bu kanallar sayesinde yapılmaktadır. Su kanallarının az olması veya aşınması sonucu Auquaplaning dediğimiz olay gerçekleşebilir. Bu olay lastiğin yüzey ile temasını kesecek kadar suyun lastik tarafından tahliye edilememesi sonucu ortaya çıkar. Lastik bu suyu tahliye edemez ve yüzey ile tutunması kesilir. Bu durumda aracın kontrolü kaybedilir ve kazaya sebebiyet verilebilir.
Naylon darbe katı: Bu katman sayesinde darbeler lastiğin sırt kısmı tarafından emilir. Bu emilim lastiğin sağlığını korumak için oldukça önemlidir.

Bloklar: Lastiğin bütünlüğünü korumayı sağlayan bütün oluşumlardır.
Çelik kuşak teller: lastiğin içindeki tel tabakadır. Bu sayede lastiğin gücü arttırılır.
Kuşak kenarı takviye şeridi: Bu şerit kuşak kenarına takviye için kullanılır.
İkinci gövde katı: Yanak kısmının hemen altında yer alır.
Birincil gövde katı: Yanak kısmında ikincil gövde katının hemen arkasında yer alır.
Astar: Birincil gövde katının hemen arkasında yer alır.
Topuk dolgusu: Lastiğin topuk kısmını destekleyen yüzeydir.
Topuk takviyesi: Topuk dolgusuna ek olan takviyedir.

LASTİK ÜZERİNDEKİ YAZILAR NEYİ İFADE EDER?

Lastik üzerinde rakamlarla ifade edilen bazı ölçü birimleri vardır. Bazen harflerle de bu ölçüler kullanılabilir. Örnek bir lastik ölçü olan 195/55 R16 üzerinden gidersek;
195: Lastiğin taban genişliğidir. Bu ölçü tabanın ne kadar boyutta olduğunun bilgisni bize verir.
55: Bu ölçü yanak ölçüsünün taban ölçüsüne oranını bize verir. Yüzdelik bir ölçü olarak ifade edilir.
R: Lastiğin üzerindeki harflerden biri de budur. Bu lastiğin tipinin Radial olduğunu bize gösterir.
16: Bu ölçü en basitinden lastiğin çapını bize verir. İnch ölçü birimi olarak ifade edilir. 1 inch ise 25.4 mm’ye eşittir.
82: Bu değer lastiğin yük endeksini gösterir. Lastiğin taşıyabileceği yükün miktarını bize ifade eder.
T: Bu değer ise lastiğin hız endeksidir. Lastiğin ne kadar hız için güvenli olacağını biz anlatır.

LASTİK YÜK ENDEKSİ NEDİR?

Lastiğin taşıyabileceği yük miktarını bize belirten bir değerdir. Genel olarak rakam ile ifade edilir. Farklı rakamların taşıma yükleri de farklıdır. Aşağıdaki liste size yük endeks değerlerini tek tek açıklamaktadır.

yük endeksi

LASTİK HIZ ENDEKSİ NEDİR?

Lastiğin hangi hız seviyesinde güvenli olacağının bilgisini veren bir değerdir. Farklı harfler ile ifade edilir. Bu bilgiler aşağıdaki tabloda net bir şekilde anlatılmıştır.

lastik hız endeksi

LASTİK ÜRETİM TARİHİ NEDİR?

Aslında bir lastik alınırken en önemli olan konulardan biri de lastik üretim tarihidir. Lastik üretim tarihi yanak kısmında yer alır. Yıl ve hafta bilgisi olarak müşterilere sunulur. Standart bir lastiğin kullanım ömrü 5 yıl olarak bilinir. Bu yıl aralığından sonra kullanımı güvenli olmamaktadır. Lastiğin yan bölümünde genelde iki hane yan yana olarak yazılır. Örneğin 1920 olarak okuduğunuz rakamlar, lastiğin 2020 yılının 19’uncu haftasında üretildiğini bize söylemektedir. Bazen lastiğin yanak kısmında olmayıp sırt kısmında olan ibareler bize bir şeyler anlatabilir. Bunlardan biri de lastik aşınma miktarını gösteren çizgidir.

lastik aşınma miktarı

LASTİK AŞINMA MİKTARI ÇİZGİSİ NEDİR? LASTİĞİM NE KADAR AŞINMIŞ?

Lastik aşınma çizgisi genel olarak lastiğin sırt kısmında yer alır. Lastiklerin su kanallarında olan bu çizgi, lastiğin aşınma miktarını anlatır. Lastik dişleri bu çizgiye yanaştıkça, lastiğinizin değişim zamanı da gelmektedir. Lastik diş derinliğinin en sınır ölçüsü 3mm olarak bilinir. Ancak siz lastiğinizi ölçemiyorsanız, bu aşınma miktarı çizgilerini takip edebilirsiniz.


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