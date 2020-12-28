Bir lastik aldığınızda üzerinde birden fazla numara ve amblem görebilirsiniz. Aslında birçoğu o lastik hakkında bilgi sahibi olmamız içindir. Çoğumuz aslında bu sembol ve numaraları günlük hayatımızda kullanıyoruz. Peki, otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir? Lastik üzerindeki rakamlar neyi ifade eder? Bir lastiğin özelliklerini üzerindeki sembollerden anlayabilir miyiz? İşte tüm detaylar..
Her lastikte katmanlar farklı olabilir. Ancak standart bir lastiği ele aldığımızda katmanlar hemen hemen aynıdır. Standart bir lastik 4 ana gruptan oluşur. Bunlar şöyle sıralanır:
• Sırt
• Omuz
• Yanak
• Topuk
İşte bu ana grupların altında yer alan katmanlar bulunmaktadır. Bu katmanları şimdi tek tek sizler için inceleyelim.
Su atma kanalları: Su atma kanalları bir lastiğin en önemli noktalarından olmaktadır. Çünkü bu kanallar sayesinde yüzde yer alan suların tahliyesi bu kanallar sayesinde yapılmaktadır. Su kanallarının az olması veya aşınması sonucu Auquaplaning dediğimiz olay gerçekleşebilir. Bu olay lastiğin yüzey ile temasını kesecek kadar suyun lastik tarafından tahliye edilememesi sonucu ortaya çıkar. Lastik bu suyu tahliye edemez ve yüzey ile tutunması kesilir. Bu durumda aracın kontrolü kaybedilir ve kazaya sebebiyet verilebilir.
Naylon darbe katı: Bu katman sayesinde darbeler lastiğin sırt kısmı tarafından emilir. Bu emilim lastiğin sağlığını korumak için oldukça önemlidir.
Bloklar: Lastiğin bütünlüğünü korumayı sağlayan bütün oluşumlardır.
Çelik kuşak teller: lastiğin içindeki tel tabakadır. Bu sayede lastiğin gücü arttırılır.
Kuşak kenarı takviye şeridi: Bu şerit kuşak kenarına takviye için kullanılır.
İkinci gövde katı: Yanak kısmının hemen altında yer alır.
Birincil gövde katı: Yanak kısmında ikincil gövde katının hemen arkasında yer alır.
Astar: Birincil gövde katının hemen arkasında yer alır.
Topuk dolgusu: Lastiğin topuk kısmını destekleyen yüzeydir.
Topuk takviyesi: Topuk dolgusuna ek olan takviyedir.
Lastik üzerinde rakamlarla ifade edilen bazı ölçü birimleri vardır. Bazen harflerle de bu ölçüler kullanılabilir. Örnek bir lastik ölçü olan 195/55 R16 üzerinden gidersek;
195: Lastiğin taban genişliğidir. Bu ölçü tabanın ne kadar boyutta olduğunun bilgisni bize verir.
55: Bu ölçü yanak ölçüsünün taban ölçüsüne oranını bize verir. Yüzdelik bir ölçü olarak ifade edilir.
R: Lastiğin üzerindeki harflerden biri de budur. Bu lastiğin tipinin Radial olduğunu bize gösterir.
16: Bu ölçü en basitinden lastiğin çapını bize verir. İnch ölçü birimi olarak ifade edilir. 1 inch ise 25.4 mm’ye eşittir.
82: Bu değer lastiğin yük endeksini gösterir. Lastiğin taşıyabileceği yükün miktarını bize ifade eder.
T: Bu değer ise lastiğin hız endeksidir. Lastiğin ne kadar hız için güvenli olacağını biz anlatır.
Lastiğin taşıyabileceği yük miktarını bize belirten bir değerdir. Genel olarak rakam ile ifade edilir. Farklı rakamların taşıma yükleri de farklıdır. Aşağıdaki liste size yük endeks değerlerini tek tek açıklamaktadır.
Lastiğin hangi hız seviyesinde güvenli olacağının bilgisini veren bir değerdir. Farklı harfler ile ifade edilir. Bu bilgiler aşağıdaki tabloda net bir şekilde anlatılmıştır.
Aslında bir lastik alınırken en önemli olan konulardan biri de lastik üretim tarihidir. Lastik üretim tarihi yanak kısmında yer alır. Yıl ve hafta bilgisi olarak müşterilere sunulur. Standart bir lastiğin kullanım ömrü 5 yıl olarak bilinir. Bu yıl aralığından sonra kullanımı güvenli olmamaktadır. Lastiğin yan bölümünde genelde iki hane yan yana olarak yazılır. Örneğin 1920 olarak okuduğunuz rakamlar, lastiğin 2020 yılının 19’uncu haftasında üretildiğini bize söylemektedir. Bazen lastiğin yanak kısmında olmayıp sırt kısmında olan ibareler bize bir şeyler anlatabilir. Bunlardan biri de lastik aşınma miktarını gösteren çizgidir.
Lastik aşınma çizgisi genel olarak lastiğin sırt kısmında yer alır. Lastiklerin su kanallarında olan bu çizgi, lastiğin aşınma miktarını anlatır. Lastik dişleri bu çizgiye yanaştıkça, lastiğinizin değişim zamanı da gelmektedir. Lastik diş derinliğinin en sınır ölçüsü 3mm olarak bilinir. Ancak siz lastiğinizi ölçemiyorsanız, bu aşınma miktarı çizgilerini takip edebilirsiniz.