Bir lastik aldığınızda üzerinde birden fazla numara ve amblem görebilirsiniz. Aslında birçoğu o lastik hakkında bilgi sahibi olmamız içindir. Çoğumuz aslında bu sembol ve numaraları günlük hayatımızda kullanıyoruz. Peki, otomobil lastikleri üzerindeki ifadeler ne anlama gelir? Lastik üzerindeki rakamlar neyi ifade eder? Bir lastiğin özelliklerini üzerindeki sembollerden anlayabilir miyiz? İşte tüm detaylar..

LASTİĞİN KATMANLARI VAR MIDIR?

Her lastikte katmanlar farklı olabilir. Ancak standart bir lastiği ele aldığımızda katmanlar hemen hemen aynıdır. Standart bir lastik 4 ana gruptan oluşur. Bunlar şöyle sıralanır:

• Sırt

• Omuz

• Yanak

• Topuk

İşte bu ana grupların altında yer alan katmanlar bulunmaktadır. Bu katmanları şimdi tek tek sizler için inceleyelim.

Su atma kanalları: Su atma kanalları bir lastiğin en önemli noktalarından olmaktadır. Çünkü bu kanallar sayesinde yüzde yer alan suların tahliyesi bu kanallar sayesinde yapılmaktadır. Su kanallarının az olması veya aşınması sonucu Auquaplaning dediğimiz olay gerçekleşebilir. Bu olay lastiğin yüzey ile temasını kesecek kadar suyun lastik tarafından tahliye edilememesi sonucu ortaya çıkar. Lastik bu suyu tahliye edemez ve yüzey ile tutunması kesilir. Bu durumda aracın kontrolü kaybedilir ve kazaya sebebiyet verilebilir.

Naylon darbe katı: Bu katman sayesinde darbeler lastiğin sırt kısmı tarafından emilir. Bu emilim lastiğin sağlığını korumak için oldukça önemlidir.