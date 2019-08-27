Otomobil okul duvarına çarptı: 2 yaralı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak okulun bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. M.A.B. yönetimindeki 33 SY 106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle özel okulun bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü ile yanındaki O.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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