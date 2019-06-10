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Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 04:09 | Son Güncelleme

Avcılar Bağlariçi Caddesi’nde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen seyir halindeki otomobil, park halindeki kamyonun altına girdi.

Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi: 1 yaralı

Avcılar Bağlariçi Caddesi’nde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen seyir halindeki otomobil, park halindeki kamyonun altına girdi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, saat 03.20 sularında Avcılar Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt istikametine seyir halinde olan Oğuz B., yönetimindeki 34 AGM 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kontrolden çıktıktan sonra arkadan yol kenarında park halindeki kamyonun altına girdi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Oğuz B., yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekipleri, kamyonun arkasına sıkışan otomobili çekici yardımıyla çıkardı.
Öte yandan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürüldü.
Otomobilin ön kısmının büyük hasar gördüğü kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Otomobil park halindeki kamyonun altına girdi: 1 yaralı

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