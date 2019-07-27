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Otomobil pikap ile çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale’de Şehit Adnan Doğu Caddesi 1237.

Kırıkkale’de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale’de Şehit Adnan Doğu Caddesi 1237. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büşra Arık idaresindeki 38 BE 423 plakalı otomobil, Yusuf Çalışkan’ın kullandığı 06 VZF 20 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada, sürücü Y.Ç. ile otomobilde bulunan G.U. ve M.H. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla il merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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