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Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Orhan Suzi Sevici (25) yönetimindeki 34 BTP 786 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü ile otomobilde bulunan Sefa Mert Savaş (23) yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Sevici ile Numune Hastanesine kaldırılan Savaş'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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