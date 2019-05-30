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Otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak su kanalına ters döndüğü kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Samsun D-200 Karayolu’nun 60.

Otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak su kanalına ters döndüğü kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale-Samsun D-200 Karayolu’nun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Mustafa D.’nin kullandığı 54 ZH 385 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı.
Yolun ortasındaki su kanalına takla atarak ters devrilen otomobilin içindeki 3 kişi, yoldan geçen diğer vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kazada aynı aileden yaralanan sürücü ile yolculardan Ali Osman D., Emine D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

Otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

Otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

Otomobil takla atarak ters döndü: 3 yaralı

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