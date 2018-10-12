Otomobil TIR'a çarptı: Ak Partili mahalle sorumlusu hayatını kaybetti

GÖRELE(Giresun),(DHA)- GİRESUN'un Görele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önünde seyreden TIR'a çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yılmaz Mumcu yaralanırken, eşi Ak Parti Trabzon mahalle sorumlusu Leyla Mumcu (43) hayatını kaybetti. Mumcu çiftinin oğullarını Amasya'daki birliğine teslim ettikten sonra dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
Kaza, dün ilçenin Çavuşlu Beldesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Giresun’dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Yılmaz Mumcu yönetimindeki 61 EL 784 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan R.E. idaresindeki 53 K 2434 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Kaza üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Leyla Mumcu hayatını kaybetti, sürücü eşi Yılmaz Mumcu da yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Leyla Mumcu'nun, Ak Parti Trabzon teşkilatı üyesi ve mahalle sorumlusu olduğu, oğlu Serhat Mumcu'yu da vatani görevini yapacağı Amasya'daki birliğine teslim ettikten sonra Trabzon'a döndüğü öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Çok konuşulacak karar! Çilem Doğan akıllara geldi
İzmir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısı olayından acı haber!
Ardahan'daki yatılı okulda korkunç olay! Kız öğrenci hayatını kaybetti
Akşener-Bahçeli polemiği yargıya taşınıyor
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor
Micheal Kasırgası arkasında hayalet bir şehir bıraktı
Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
Bu böcek cinsel hastalık taşıyor! Uzmanlardan 'camlarınızı sıkıca kapatın' uyarısı
Happn açıkladı... İstanbul'da en çok flört edilen nikah salonları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum