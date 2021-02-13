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  4. Otomobil ve ambulans çarpıştı! Hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Otomobil ve ambulans çarpıştı! Hamile kadın ambulansta doğum yaptı

13.02.2021 07:25 | Son Güncelleme:
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Otomobil ve ambulans çarpıştı! Hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Yozgat'ta ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen hamile kadın, kaza nedeniyle sancısının artması sonucu kazalı ambulansta doğum yaptı. Yaralı 3 kişi hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, anne ve bebeği ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Köseoğlu Mahallesi Adliye kavşağında yaşandı. Yerköy Devlet Hastanesi'nden Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilen hamile kadını taşıyan M.P. yönetimindeki ambulans, F. S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralanırken, ambulansta bulunan Suriye asıllı anne adayı Emeni Kaddur Gadir'in sancısı tuttu. Ambulanstaki ebe Leyla Hızarcı ise annenin sancısının artması üzerine, hamile kadına ambulans içinde doğum yaptırdı. Bir erkek bebek dünyaya getiren anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından başka bir ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza sonucu yaralanan 3 kişi ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansta doğum yapan anne bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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