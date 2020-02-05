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Otomobil, yamaçtan düşen kayalardan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2020 13:45 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil yamaçtan düşen kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çamlıhemşin ilçesinde geçtiğimiz günlerde evinin önünde kartopu oynadığı sırada kafasına düşen taş parçasıyla ağır yaralanan Atatürk İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Metehan İsmailoğlu’nun ölümüne sebep olan kayalar yamaçtan düşmeye devam ediyor. Bu kez ise bir otomobil, düşen kayalardan kıl payı kurtuldu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüde otomobilin geçtiği esnada kayalar büyük bir gürültüyle yola düşmeye başladı. Sokaktan geçen vatandaşlar sesin geldiği yöne baktıklarında otomobilin kayaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

(İHA)

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Rize kaya

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