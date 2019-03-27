Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Samsun’da, bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 2. Dolmuş Hattı Durağı’nda akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Enes Ş. idaresindeki 55 EY 846 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Ali Güneş’e (79) çarptı. Kazada ağır yaralanan Ali Güneş, 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

