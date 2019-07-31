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Otomobil yıkarken elektrik akımına kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:34 | Son Güncelleme

AYDIN'da, çalıştığı oto yıkama ve yağlama servisinde, basınçlı su tabancasına kaçak yapan makineden gelen elektrik nedeniyle akıma kapılan işçi Hakan Kasırga (22), ağır yaralandı. Kasırga, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

Otomobil yıkarken elektrik akımına kapılan işçi öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, çalıştığı oto yıkama ve yağlama servisinde, basınçlı su tabancasına kaçak yapan makineden gelen elektrik nedeniyle akıma kapılan işçi Hakan Kasırga (22), ağır yaralandı. Kasırga, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.
Karacasu ilçesinde bulunan Sanayi Çarşısı'ndaki oto yıkama ve yağlama servisinde çalışan Hakan Kasırga, saat 15.30 sıralarında, otomobili yıkarken bir anda yere savruldu. Kasırga'nın basınçlı su tabancasına kaçak yapan makineden gelen elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Mesai arkadaşları, hemen şalteri indirip, elektrik akımını keserken, haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Hakan Kasırga, yolda yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak, hastaneye gelen Kasırga'nın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil yıkarken elektrik akımına kapılan işçi öldü

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