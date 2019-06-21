HABER

Otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 19:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün TIR'a çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, duvara çarptı.

Otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı: 5 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün TIR'a çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, duvara çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolundaki Alparslan Türkeş köprülü kavşağında meydana geldi. Ankara yönünde 06 EY 7880 plakalı otomobille giden Mustafa Dündar (48), kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen Babaemir Demir (53) yönetimindeki 50 AC 317 plakalı TIR'a çarpmamak için direksiyon kırdı. Dündar'ın kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, duvara çarparak, durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Dündar ile otomobilde bulunan Hüseyin (55), Mehmet (56), Ali Dündar (52) ile R.D. (87) yaralandı. Otomobilde sıkışan R.D., itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan itfaiye görevlileri, otomobilden sızan yağ nedeniyle kayganlaşan yola talaş dökerek, önlem aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı: 5 yaralıOtomobil, yol kenarındaki duvara çarptı: 5 yaralıOtomobil, yol kenarındaki duvara çarptı: 5 yaralıOtomobil, yol kenarındaki duvara çarptı: 5 yaralı

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
'Da Vinci İcatları' sergisi, Kuşadası'nda açıldı'Da Vinci İcatları' sergisi, Kuşadası'nda açıldı
Sakarya’da dolandırıcılık yapan 3 şahıs tutuklandıSakarya’da dolandırıcılık yapan 3 şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İstanbul seçmeni oy kullanmak için Antalya’dan ayrılıyor

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Adebayor'un yeni adresi belli oldu

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

HDP'den teröristbaşı Öcalan mektubu hakkında açıklama

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubundan sonra ilk açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.