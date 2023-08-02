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Otomobilde sigara içerken canlarından oluyorlardı! "Ortalık bir anda masmavi oldu"

02.08.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Park halindeki araçlarında sigara içen arkadaşlar hayatlarının şokunu yaşadı. B.P.'nin elindeki sigara yanarken gaz tüpüyle çakmağına dolum yapmak isteyen E.U. patlamaya sebep oldu. Çeşitli yerlerinden yaralanan 2 arkadaş kendi imkanlarıyla hastaneye zor yetişti. Yaralan E.U. kabus gibi dakikaları, "Otomobilde oturuyorduk. Çakmağın gazı bitmişti. Torpidoda olan gaz tüpü ile çakmağı doldururken sigara yaktık. O sırada patlama oldu. Ortalık bir anda masmavi oldu" sözleriyle anlattı.

Otomobilde sigara içerken canlarından oluyorlardı! "Ortalık bir anda masmavi oldu"

Erzurum'da E.U. ile arkadaşı B.P., otomobilde çakmağa gaz doldurmak isterken meydana gelen patlamada yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan E.U., "Cehennemi yaşadık diyebilirim" dedi.

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DİKKATSİZLİK PAHALIYA MAL OLDU

Olay, 27 Temmuz akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde meydana geldi. Park halindeki otomobilde sigara içen B.P. ile E.U., torpidodaki gaz tüpünü alıp, çakmaklarına dolum yapmak istedi. Ancak bu sırada patlama oldu. El, kol ve yüzlerinden yaralanan 2 arkadaş, kendi imkanlarıyla bir özel hastanenin acil servisine gitti. B.P. ile E.U., buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen yaralıların tedavisi sürüyor.

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"ORTALIK BİR ANDA MASMAVİ OLDU"

Patlamada cehennemi yaşadıklarını söyleyen E.U., "Otomobilde oturuyorduk. Çakmağın gazı bitmişti. Torpidoda olan gaz tüpü ile çakmağı doldururken sigara yaktık. O sırada patlama oldu. Ortalık bir anda masmavi oldu. Kapıları açıp kendimizi güçlükle dışarı attık. Alev alan kıyafetlerimizi söndürdü. Otomobil de büyük hasar aldı. Çok şükür korkulacak bir durumumuz yok" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum sigara çakmak

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