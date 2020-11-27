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Otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

27.11.2020 16:34 | Son Güncelleme:
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Otomobilde uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri ihbar üzerine 3 şahsı otomobil içinde uyuşturucu kullanırken yakaladı.Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek söz konusu yere baskın yaptı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri ihbar üzerine 3 şahsı otomobil içinde uyuşturucu kullanırken yakaladı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bir araç içerisinde uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde yapılan bir ihbarı değerlendirerek söz konusu yere baskın yaptı. İstasyonda araç sahibi Y.Ö. (21), E.A. (20) ve C.B. (19) isimli şahıslar gözaltına alındı. E.A’nın üzerinden iki adet uyuşturucu hap, araçta ise uyuşturucu kullanmaya yarayan bong diye tabir edilen cam aparat ve aparat içinde bir miktar sıvılaştırılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

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