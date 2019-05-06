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Otomobile bağlanarak sürüklenen köpek sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

İzmir'in Bergama ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayvanseverler tarafından sahiplenilen "Paşa" iyileşti - Yeni sahibinin bakım ve desteğiyle eski günlerine kavuşan Paşa, hem bakıcısının hem de çocukların sevgilisi haline geldi - Nevin Peker: - "Paşa'yı ilk bulduğumuzda ileri derecede uyuzluğu ve çok zayıflığı vardı. Sürüklenmeden kaynaklı uzuv kaybına yakın travmalar yaşamıştı. Şu anda kilosuna yeniden kavuştu. Sağlığı yerinde ve travmayı atlattı"

İZMİR (AA) - METİN AYDEMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde, mart ayında otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklenen "Paşa" isimli köpek, hayvanseverlerin desteğiyle yeniden sağlığına kavuştu.

Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin otomobile iple bağlanıp sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Bergama Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (BERHAYKO) üyeleri Paşa'yı bulup veterinere götürdü.

Olaydan sonra yasal yollara başvurarak köpeği sahibinden alan dernek üyeleri, Paşa'nın bakımını üstlendi.

BERHAYKO üyesi olan Nevin Peker, köpeği sahiplendi ve Küçükkaya Mahallesi'ndeki bir depoda ona yuva yaptı.

Peker'in ailenin bir üyesi olarak gördüğü Paşa, kısa zaman içerisinde eski sağlığına kavuşarak bahçede çocuklarla koşup oyunlar oynamaya başladı.

- "O cana yakın ve oyunbaz bir can"

Nevin Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin eski sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Onu ailece çok sevdiklerini ifade eden Peker, "Paşa'yı ilk bulduğumuzda ileri derecede uyuzluğu ve çok zayıflığı vardı. Sürüklenmeden kaynaklı uzuv kaybına yakın travmalar yaşamıştı. Şu anda Paşa, kilosuna yeniden ulaştı. Sağlığı yerinde ve travmayı atlattı." şeklinde konuştu.

Paşa ile çok mutlu olduklarını, onun artık ailelerinin bir ferdi olduğunu kaydeden Peker, "İyi ki sahiplendik onu. O bizim hayatımıza girdikten sonra gezmelerimiz de değişti, onunla birlikte eğleniyoruz. O cana yakın ve oyunbaz bir can. Böyle de devam edeceğiz inşallah." dedi.

Çocukları Ece ve Efe'nin Paşa ile iyi vakit geçirdiğini dile getiren Peker, şöyle konuştu:

"Paşa, çocuklarla oynamayı, koşmayı çok seviyor. Onları yalıyor, önce bir korkuyorlar, sonrasında sarılıyorlar birlikte. Mamalarını yiyor, suyunu içiyor. Tuvalet eğitimi var Paşa'nın olduğu yere yapmıyor. Ece, Efe, Paşa'nın üstüne çıksa bile hiçbir şekilde onlara tepki vermiyor. Çok cana yakın bir can. Bizimle yaşamaya devam edecek."

Peker, kaza geçirmiş ya da zarar vereceği düşünülen bir hayvan görüldüğü zaman 153'ün aranarak durumun belediye ekiplerine bildirilmesini istedi.

Nevin Peker'in 8 yaşındaki kızı Ece Peker de Paşa ile çok mutlu olduğunu belirterek, "Paşa'yı çok seviyorum, o da beni seviyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bergama Nevin Peker otomobil paşa

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