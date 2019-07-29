HABER

Otomobile gizlenen uyuşturucuyu "Marco" buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Marco"nun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, yedek lastiğe gizlenmiş 6 kilo 275 gram esrar ele geçirildi - Olayla ilgili adliyeye sevk edilen Suriyeli 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Marco"nun verdiği tepki üzerine yapılan aramada 6 kilo 275 gram esrar bulundu, Suriyeli 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Marco" ile otomobili kontrol etti.

Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buradaki yedek lastiğe gizlenmiş 15 pakette 6 kilo 275 gram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine Suriye vatandaşı şüpheliler Abdulhamit H, Muhammet H. ve Ahmet B. gözaltına alındı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

PARTNERBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyorBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyor
18 işçinin öldüğü maden ocağı kaderine terk edildi 18 işçinin öldüğü maden ocağı kaderine terk edildi 
Filistinli sanatçılardan Gazze’deki acıları anlatan sergiFilistinli sanatçılardan Gazze’deki acıları anlatan sergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marco adana esrar otomobil Suriyeli uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

F.Bahçe için rest çekti! Transfer...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir cansız bedene daha ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha!

Düğün dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.