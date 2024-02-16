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Otomobili çalmaya çalıştı, kendisini fark eden valeye silah çekti! Korkutan anlar kamerada

16.02.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de, bir kafeye gelen müşterinin otomobilini çalmaya çalışan şüpheli, kendisini fark edip uyaran valeye silah çekti. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüler...

Korkutan olay dün akşam saatlerinde, Koşuyolu Mahallesi’nde bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre kafeye maç izlemeye gelen müşteri, otomobilini park etmesi için anahtarlarını valeye verdi. Otomobili park eden vale, anahtarları kafedeki dolaba koydu. Bu sırada kafedeki yoğunluğu fırsat bilen kasklı şüpheli, dolaptan anahtarlardan birini çaldı.

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Şüpheli, çaldığı anahtarlara basarak otomobilin yerini tespit ettikten sonra kapısını açtı. Kasklı şüphelinin, otomobilin kapısını açtığını fark eden vale koşarak yanına gitti. Bunun üzerine otomobili çalmaya çalışan şüpheli, kendisini fark eden valeye silah doğrulttu. Diğer çalışanların da kendisine doğru koştuğunu gören şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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VALEYE SİLAH ÇEKTİ

Otomobili çalmaya gelen kasklı şüphelinin kendisini uyaran valeye silah çektiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde şüpheli otomobilin kapısını açtığı sırada vale, şüpheliyi fark edip koşarak uyarmaya geliyor. Şüpheli, valeye silah doğrultuyor. Diğer çalışanlar da şüpheliye doğru koşmaya başlayınca kasklı ve silahlı kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Kadıköy hırsızlık Vale
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