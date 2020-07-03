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Otomobili sıkıştırılınca direğe çarptı! Durumu ağır

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 22:23 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da iddiaya göre kimliği belirsiz sürücünün sıkıştırdığı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada kadın sürücü ağır, yanındaki çocuk ise hafif şekilde yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Otomobili sıkıştırılınca direğe çarptı! Durumu ağır

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen araçla sıkıştırıldı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobile arkasındaki otomobil çarptı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kadın sürücü ağır, yanındaki çocuk ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan otomobiller, çekici ile kaldırıldıktan sonra yol tekrardan ulaşıma açıldı. Hastanede tedaviye alınan kadın sürücünün hayati tehlikesi devam ederken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

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