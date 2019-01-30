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Otomobilin arka koltuğundan tarih fışkırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:46 | Son Güncelleme

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin arka koltuğunun döşemesinin içinde antik dönemlere ait 50 adet sikke ile 3 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Denizli’de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir otomobilin arka koltuğunun döşemesinin içinde antik dönemlere ait 50 adet sikke ile 3 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir istihbarat üzerine harekete geçti. Bir şahsı teknik ve fiziki takibe alan ekipler ardından operasyon düzenledi. Şahsı kullandığı araç ile birlikte trafikte durduran ekipler araçta yaptıkları aramada sağ arka koltuğun döşeme cebi içerisinde şeffaf naylon poşete sarılı tarihi eser olabileceği değerlendirilen üzerinde değişik figür, işaret ve sembol bulunan 50 adet eski metal para ve 3 adet değişik figürlerde obje ele geçirdi. Toplam 50 adet sikke ve 3 adet tarihi eser objenin özelliklerinin ve hangi döneme ait olduğunun tespiti amacıyla Müze Müdürlüğünde görevli uzman arkeolog ve görevliler tarafından inceleme raporu düzenlendi. Yapılan tespitler sonucu ele geçirilen bakır, kurşun, bronz cinsinde olan sikke ve objelerin Roma, Hellenistik, İslami ve Bizans dönemine ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, KOM ekipleri 2019 yılına başarılı bir operasyonla başlamış oldu.

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