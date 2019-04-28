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Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'te ekmek almak için yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kız çocuğu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi 72. Cadde'de Mehmet Yılmaz Ç'nin kullandığı otomobil, ekmek almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Berra Yağmurlu'ya çarptı.

112 Acil Servis ekibince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Yağmurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazaya karışan araç sürücüsü Mehmet Yılmaz Ç. gözaltına alındı.

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Gaziantep trafik kazası

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