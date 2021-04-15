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  4. Yola fırlayan küçük çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

Yola fırlayan küçük çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada

15.04.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün saat 18.20 sıralarında Kırıkkale’de merkez Gürler Mahallesi Beyazıt Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, karşı kaldırıma geçmek isteyen 7 yaşındaki N.Ö., H.Y. idaresindeki otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü çocuğun yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi ambulansta yapılan çocuk, Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale

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