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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 10:42 | Son Güncelleme

ADANA'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Savaş Çetin (26) yaşamını yitirdi.

ADANA, (DHA)- ADANA'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Savaş Çetin (26) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Kaza, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 AAC 833 plakalı otomobilin sürücüsü, motosikletle seyir halindeki Savaş Çetin'e çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, kaza, yakındaki bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ağır yaralanan Çetin, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Çetin, yapılan tüm müdahalaye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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