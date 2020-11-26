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Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti

26.11.2020 12:02 | Son Güncelleme:
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Otomobilin çarptığı talihsiz genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Gaziantep’te otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Nurdağı ilçesinden Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde ki bir iş yerine oto parçası getiren Taner Erol (18), aracını park ettikten sonra karşıdan karşıya geçmek istediği sırada sürücüsü ve plakası alınamayan bir aracın çarpması sonucu yola savruldu. İddiaya göre yola savrulan Erol’un üzerinden 2 araç geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden Erol’un cansız bedeni kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak Nurdağı ilçesine götürüldü.
Anne ve babasının 12 yıl önce ayrılan Taner Erol, Gaziantep’te annesiyle birlikte yaşadığı 3 ay önce Nurdağı ilçesinde babasına ait oto tamir dükkanında çalışmaya başladığı öğrenildi. Erol’un cenazesi Nurdağı ilçesinde toprağa verilecek.

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