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Otomobilin direğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Yusuf Arda Kurşun (19) yönetimindeki 16 JK 317 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak enerji nakil hattı direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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