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Otomobilin kayarak park halindeki bir araca çarptığı kaza kamerada

01.11.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi, sürücü yaralandı.

Otomobilin kayarak park halindeki bir araca çarptığı kaza kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yaşar Coşgun (26) yönetimindeki 16 BA 697 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, kayarak yol kenarında park halindeki 16 MB 1720 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

YARALANAN OĞLUNU GÖREN ANNE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen yaralının annesi Nilgün C., oğlunu öyle görünce büyük üzüntü yaşadı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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