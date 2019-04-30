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Otomobilin motoruna giren kediyi çıkarmak için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

Ankara'da, park halindeki otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi, itfaiye ve çevredekilerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Ankara'da, park halindeki otomobilin motor bölümünde mahsur kalan kedi, itfaiye ve çevredekilerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Etimesgut ilçesinde, Eryaman Bahçe Konutları Sitesi otoparkında 06 AFZ 870 plakalı otomobilden gelen kedi sesini duyan çevredekiler, aracın sahibi Cevher Sünger'e haber verdi. Sünger, aracın motor bölümünde mahsur kalan kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, otomobili krikoyla kaldırarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Çalışmayı takip eden mahalle sakinleri de, yavru kedinin bulunduğu yerden çıkması için aracın yanına süt ve mama bıraktı. Bazı kişiler de cep telefonunda kedi videosu açarak kedinin çıkmasını bekledi. Ancak kedi, bulunduğu yerden çıkmadı. İtfaiyenin çalışması sırasında kedi, aracın plastik davlumbazına saklandı. Bir saat boyunca uğraşan itfaiye erleri, kedinin kendiliğinden çıkacağını belirterek olay yerinden ayrıldı. Aracın sahibi, basın mensupları ve vatandaşlar ise çalışmayı sürdürdü. Kedi, çalışma sırasında ürkerek otomobilin jantına kadar geldi. Bunun üzerine tekrar çağrılan itfaiye ekibi, yavru kediyi zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonla kurtarılan yavru kedi, muayene edilmek üzere veterinere götürüldü. Aracın sahibi Cevher Sünger, saatler süren operasyonla kediyi kurtardıklarını söyleyerek, "Ben şehir dışındaydım, araç da 2-3 gündür burada park halindeydi. Vatandaşlar kediyi fark etmiş. Ancak bizi çok zorladı. Süt koyduk, mama koyduk ama çıkmadı. Neyse sonunda kurtardık" dedi.

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