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Otomobilin refüje çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 17 Ekim tarihinde 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı’nda Kızılay yönüne seyreden 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 17 Ekim tarihinde 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı’nda Kızılay yönüne seyreden 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu. 17 Ekim’de meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri günler sonra ortaya çıktı. Görüntülerde otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücünün önündeki araca çarpmamak için son anda direksiyonu sağa çevirdiği ve orta refüje vurduğu görüldü.

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