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Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:27 | Son Güncelleme

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde karşı yönden gelen kamyondan üzerine tomruk düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün bulunması için çalışma başlattı.

Otomobilin üzerine tomruk düştü! 40 dakika böyle beklediler

Olay, dün gece saatlerinde Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi Karadeniz-Akdeniz karayolunda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gittikleri Ordu'dan Tokat'a dönmek için yola çıkan Fatih Yumşakkaya yönetimindeki otomobilin üzerine, karşı yönden gelen kamyonun kasasından iki tomruk düştü. Tomruklardan biri otomobile çarpıp yere düşerken, diğeri ise üzerinde kaldı. Otomobilde sıkışan Fatih Yumşakkaya ile arkadaşları Muharrem Çelebi ve Mustafa Güner yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen başka bir kamyon şoförü ve bölgedeki köylüler tarafından kurtarıldı. Yumuşakkaya ve arkadaşları, çağırılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldi. Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, yoluna devam eden kamyon şoförünün bulunması için çalışma başlattı.

40 DAKİKA SONRA KURTARILDILAR

Otomobil sürücüsü Fatih Yumşakkaya, kamyon sürücüsünün ihmali nedeniyle ölümden döndüklerini belirterek, "Ordu'ya arkadaşlarımızın yanına ziyarete geldik, geri dönüşte Mesudiye yolunda kendi şeridimizde ilerlerken karşı yönden kamyon üzerimize gelmeye başladı. Korna çalıp kaçmaya çalıştık, sürücü bizi son anda fark edip birden direksiyon kırdı. Üzerindeki tomruklar bizim arabamızın üzerine geldi, orada ölüyorduk. Allah'a şükürler olsun ucuz atlattık. Bu bir insanlık vahşeti. En azından insan bir durur bakar, 'insanlar bu arabanın içinden çıkabildi mi, çıkamadı mı, yaralı mı' diye. Kaçtı gitti, bu vicdansızın bulunmasını istiyorum. 40 dakika sonra köylüler bizi arabanın içinden çıkardı" dedi.

'İNSANLIK BURAYA KADAR DÜŞTÜYSE'

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden hafif yaralanan Muharrem Çelebi ise, "Araçta sıkıştık, panikle kamyonun uçurumdan düştüğünü düşündük, aradık. Maalesef kaçmış, gitmiş. Bizden yaralı, kan kaybı olan olabilirdi. Arabamız alev alabilirdi, telefonumuz da olmayabilirdi. Orada ölürdük" şeklinde konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ordu Mesudiye tomruk

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