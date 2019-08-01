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'Otomobilin yapılabilmesi için 5 ton maden çıkartılıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

OTOMOBİL üretimi için 5 ton maden çıkarılması gerektiğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof.

'Otomobilin yapılabilmesi için 5 ton maden çıkartılıyor'

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- OTOMOBİL üretimi için 5 ton maden çıkarılması gerektiğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Niyazi Bilim madenlerin insan hayatında ve ülke gelişiminde önemli yeri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Bilim, "1300 kilo ağırlığındaki bir otomobilin yapılabilmesi için yerkabuğundan 5 ton maden çıkarılarak çeşitli yöntemlerle zenginleştirilerek farklı ürünler haline getiriliyor. Bir otomobil, bir tondan fazla demir ve çelik, 110 kilo alüminyum, 25 kilo karbon, 20 kilo bakır, 19 kilo silikon, 10 kilo çinko, titanyum, platin ve altın dâhil otuzdan fazla diğer mineral ürün içeriyor" dedi.
Prof. Dr. Niyazi Bilim, insan hayatında ve ülkelerin gelişip, güçlenmesinde yeraltı kaynağı olan madenin önemli olduğunu belirtti. Yerkürenin herhangi bir yerinden çıkarılan ve ekonomik değer taşıyan her şeyin maden olarak adlandırıldığını ifade eden Bilim, "Madenler katı olabildikleri gibi (kömür, mermer, tuz), sıvı (petrol) veya gaz halinde (doğal gaz, karbondioksit) de olabilirler. Dünyada yaklaşık 4 bin farklı mineral bulunmasına rağmen günümüzde 90 çeşidi sıklıkla kullanılmaktadır" diye konuştu.
Prof. Dr. Bilim, bir ülkenin hammaddesi olduğu sürece dışa bağımlılıktan kurtulduğunu belirterek, Türkiye'nin de madencilik konusunda yeterli rezerv ve farklı farklı madenlere sahip olduğunu belirtti ve şunları söyledi:
"Altın sektörü son yıllarda arttı. Ülkeler, Merkez Bankası'ndaki altın stoku kadar para basabildikleri için altın ne kadar çıkarırsa, o kadar zengin manasına geliyor. Günlük hayatımızda her şey madenden oluşmaktadır. Evler, üretilen arabalar madenden. Günlük herkesin kullandığı tuzu bile madenden üretiyorsunuz. Ayrıca ülkeler kaos ortamıyla karşılaştığı takdirde eğer bu hammaddeler kendi ülkesinde bulunuyorsa herhangi bir kriz ortamından rahatlıkla çıkabiliyor."
OTOMOBİLİN HER PARÇASI MADENDEN ÇIKIYOR
Prof. Dr. Bilim, bir otomobil için 5 ton maden çıkartıldığını belirtti. Prof. Dr. Bilim, "1300 kilo ağırlığındaki bir otomobilin yapılabilmesi için yerkabuğundan 5 ton maden çıkarılarak çeşitli yöntemlerle zenginleştirilerek farklı ürünler haline getiriliyor. Bir otomobil, bir tondan fazla demir ve çelik, 110 kilo alüminyum, 25 kilo karbon, 20 kilo bakır, 19 kilo silikon, 10 kilo çinko, titanyum, platin ve altın dahil otuzdan fazla diğer mineral ürün içeriyor. Her ne kadar aracınızdaki benzinin önemini ve maliyetini sürekli olarak hatırlatıyor olsak da, aracı oluşturan mineral malzemelerin önemini ve maliyetini düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

'Otomobilin yapılabilmesi için 5 ton maden çıkartılıyor''Otomobilin yapılabilmesi için 5 ton maden çıkartılıyor''Otomobilin yapılabilmesi için 5 ton maden çıkartılıyor'

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