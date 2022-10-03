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  4. Otomobiline binmek isteyen kadını sokakta sürükledi! Korku dolu anlar kamerada

Otomobiline binmek isteyen kadını sokakta sürükledi! Korku dolu anlar kamerada

03.10.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yaşanan olay görenleri dehşete düşürdü. Alkollü olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın, Ahmet Ş.'nin otomobiline binmeye çalıştı. Ahmet Ş. ise kadını otomobilden zorla aşağı indirerek, sokakta sürükledi. Çevredekilerin de tepki gösterdiği o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İşte olayın detayları...

Otomobiline binmek isteyen kadını sokakta sürükledi! Korku dolu anlar kamerada

Tepki çeken olay, dün saat 01.45 sıralarında Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, alkollü olan yabancı uyruklu kadın, Ahmet Ş.'nin otomobiline binmek istedi. Ahmet Ş. ise kadını otomobiline almak istemedi. Bunun üzerine kadını zorla otomobilden indirdi. Ahmet Ş. kadını sokakta sürükleyerek otomobilden uzaklaştırdı. Sürücü tam direksiyon kabinine geçmişti ki, kadın yeni bir hamle ile tekrar koltuğa geçti. Kadını içeriden iterek çıkaran Ahmet Ş., tekrar sürükleyerek uzaklaştırdı. Güçlükle ayağa kalkan kadın, son kez kapıyı yumruklayarak tepki gösterse de sonuç alamadı.

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Yaşananları gören çevredekiler ise Ahmet Ş.'ye tepki gösterdi. Sürücü bu durum karşısında şikayetçi olmak için polis çağırdı. Polisin gelmesi ile sona eren olayın ardından Ahmet Ş., şikayetçi olmaktan vazgeçti.

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"KARIŞMAK İSTEMEDİM, KORKTUM"

Olayın yaşandığı yerde esnaf olan Yusuf Aydın, "Kadın sarhoştu. Zorla sürüklüyordu. Ben bir şey yapamadım. Karışmak istemedim, korktum. Kadının korktuğunu da gördüm" dedi.

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KADINI SÜRÜKLEYEREK ARAÇTAN İNDİRDİ

Sokak ortasında yaşanan gergin anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının zorla araçtan indirildiği, ardından tekrar binmeye çalıştığı görüldü. Ahmet Ş., tarafından otomobilden itilerek çıkarılan kadının kaldırımda sürüklenmesi ise çevredekilerin tepkisine neden oldu.

DHA

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Esenyurt
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