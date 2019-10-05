HABER

Otomobiline TIR çarptı, 'Arabamı aynı şekilde isterim' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, kontrolden çıkan TIR, karşı şeritte park halindeki 2 otomobile çarptı.

Otomobiline TIR çarptı, 'Arabamı aynı şekilde isterim' dedi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, kontrolden çıkan TIR, karşı şeritte park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobilinde hasar oluşan sürücü, kendi aracına çarpan TIR sürücüsüne, “Ben arabamı aynı şekilde isterim” diyerek tepki gösterdi.
Kaza, Öğlebeli Kavşağı’nda meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Eftal Kurt idaresindeki 60 NP 841 plakalı TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza yerine gelerek hasar oluştuğunu gören ismi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Eftal Kurt ile tartıştı. Otomobil sürücüsü Eftal Kurt’a “Arabamın eski hali neyse aynı şekilde isterim. Ben bunu satamadıktan, binemedikten sonra ne yapayım? Ben senden para istemiyorum” diyerek tepki gösterdi.
TIR sürücüsü Eftal Kurt ise “Ben ne yapacağım? Kaç bin TL’lik malım gitmiş. Ben kaskoyu boşuna yaptırmıyorum ki buna. Karşı tarafın hasarını karşılasın. Karşılamazsa çaresine bakarız. Ölmedik ya. Resmi prosedür neyse o. Hasar değer kaybını benim sigortamdan alıyorsun” dedi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Otomobiline TIR çarptı, 'Arabamı aynı şekilde isterim' dediOtomobiline TIR çarptı, 'Arabamı aynı şekilde isterim' dediOtomobiline TIR çarptı, 'Arabamı aynı şekilde isterim' dediOtomobiline TIR çarptı, 'Arabamı aynı şekilde isterim' dedi

PARTNERSerdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken mi açtı?
Bisikletten düşerek ölen Paşa, toprağa verildiBisikletten düşerek ölen Paşa, toprağa verildi
Ürgüp’te trafik kazası: 1 yaralıÜrgüp’te trafik kazası: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

'Acını çabuk unuttun' diyen takipçisine sert cevap

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

İstanbullular dikkat! İBB saat vererek uyardı

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Cenk Tosun'un fiyatı belli oldu

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.