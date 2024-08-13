Otomobilini park etmek istedi sonra olanlar oldu! 2 çocuğa çarparak yaraladı

Otomobilini park etmek isterken 2 çocuğu yaralayan şoför korkuttu. Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini park etmek için geri geri giden sürücü Ö.S., 2 çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada 2 çocuk yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, sürücünün ifadesini almak üzere karakola götürürken olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır